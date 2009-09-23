Раде предлагают выдвинуть ультиматум 5 депутатам-совместителям

Народный депутат Украины, представитель народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» Владимир КАПЛИЕНКО считает целесообразным лишить мандатов депутатов-совместителей, если они сами не определятся со своими приоритетами.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.КАПЛИЕНКО высказал сегодня в эфире телеканала «Рада».

«Им необходимо определиться: или они работают в исполнительной власти, или в Верховной Раде Украины. В ином случае, они будут лишены полномочий в соответствии с действующим законодательством», - сказал В.КАПЛИЕНКО.

Народный депутат напомнил, что сегодня в парламенте работают пять депутатов-совместителей: представители фракции БЮТ Константин ЖЕВАГО и Борис ШИЯНОВ, Блока Литвина - Вадим ГРИВКОВСКИЙ и Василий ШПАК, а также депутат от фракции НУ-НС Геннадий МОСКАЛЬ.

В.КАПЛИЕНКО также уверен, что завтра работа Верховной Рады будет разблокирована, и депутатский корпус сможет принять решение о повышении социальных стандартов. «Завтра Верховная Рада будет разблокирована, и мы будем свидетелями того, что новые социальные стандарты будут приняты», - добавил он.