У ПР семь пятниц на неделе: Янукович не хочет поднимать руки

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что возглавляемая им фракция в Верховной Раде неотступно будет добиваться, чтобы народные депутаты принимали закон о повышении социальных стандартов своими карточками с использованием системы «Рада», а не путем поднятия рук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время рабочей поездки в Полтаву.

Политик напомнил, что возглавляемая им политическая сила поставила перед собой задание - убедить депутатов всех фракций принять данный закон.

«Мы не останавливали переговоры. Мы призываем к их совести. Мы будем стоять до конца», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что блокирование трибуны фракцией ПР является вынужденной мерой в такой ситуации.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что предложенный председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ способ принятия данного закона поднятием рук является «профанацией и клоунадой», что не предусмотрено регламентом Верховной Рады.

Как заметил политик, это было сделано умышленно и с учетом того, что фракция Партии регионов по ряду объективных причин не сможет собраться в сессионном зале в полном составе.

«Такого цинизма со стороны коалиции трех фракций – БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина – еще не было в истории государства», - отметил политик и подчеркнул, что фракция Партии регионов будет добиваться принятия данного закона путем голосования карточками депутатов.

«Мы знаем, что наберется около 20-30 депутатов в других фракциях, которые еще не потеряли совесть, и они проголосуют. А если они будут вставать (речь идет о поднятии рук – УНИАН) – их просто не пустят в сессионный зал», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время однопартиец Януковича Александр Ефремов заявил, что регионалы завтра будут голосовать за повышение соцстандартов любым способом, в том числе и путем поднятия рук, хотя фракция этим недовольна.