Эксперты составили рейтинг влиятельности молодых политиков

Эксперты определили двадцатку молодых политиков, которые будут оказывать в ближайшее время наиболее весомое влияние на ход политических событий в Украине.

22 сентября 2009 года Киевский институт проблем управления имени Горшенина завершил экспертное исследование «Будущее Украины», сообщиается в пресс-релизе Института Горшенина, переданном УНИАН.

В ходе исследования ведущие украинские эксперты, в том числе в регионах, ответили на вопрос: «Кто из украинских молодых политиков, по Вашему мнению, будет оказывать в ближайшее время наиболее весомое влияние на ход политических событий в Украине?». В список были включены более сорока политиков (депутатов Верховной Рады Украины, членов Кабинета министров, президентской вертикали, мэров городов, руководителей общественных движений и т.д.), имена которых наиболее часто появляются в прессе, и которым не исполнилось на момент проведения исследования 45 лет. Возрастной ценз в 45 лет определён Организацией Объединённых Наций как «молодой» возраст. Институт Горшенина сознательно не включал в список людей, которые уже заявили о себе как о кандидатах в Президенты (Арсений ЯЦЕНЮК, Олег ТЯГНИБОК, Николай МЕЛЬНИЧЕНКО) или которых подозревают в намерении баллотироваться в Президенты (Виталий КЛИЧКО), чтобы исследование не расценивалось как предвыборная агитация, отмечается в пресс-релизе.

Экспертам предлагалось оценить молодых политиков по следующим критериям: интеллект, харизма, наличие (или отсутствие) собственной команды, стратегическое видение задач, стоящих перед Украиной, ресурсная база, интерес, проявляемый со стороны СМИ.

По результатам исследования рейтинговая таблица выглядит следующим образом:

1. КОРОЛЕВСКАЯ Наталья (147 баллов).

2. НАЛИВАЙЧЕНКО Валентин (146 баллов).

3. ДОБКИН Михаил (144 балла).

4. КОЖЕМЯКИН Андрей (143 балла).

5. ЛУКАШ Елена (142 балла).

6. ПРУТНИК Эдуард /ЛЁВОЧКИН Сергей (141 балл).

7. МИРОШНИЧЕНКО Юрий / ПАВЛЕНКО Юрий (140 баллов).

8. ШУФРИЧ Нестор / (138 баллов).

9. КАТЕРИНЧУК Николай / ПОРТНОВ Андрей (137 баллов).

10. КИРИЛЕНКО Вячеслав (136 баллов).

11. БОНДАРЕНКО Елена (135 баллов).

12. ГРОЙСМАН Владимир / ЦЫРКИН Игорь(134 балла).

13. БЕРЕЖНАЯ Ирина (132 балла).

14. САДОВОЙ Андрей (131 балл).

15. ШЕВЧЕНКО Андрей (130 баллов).

16. ДОНИЙ Олесь (129 баллов).

17. КАСЬКИВ Владислав (128 баллов).

18. КОНОВАЛЮК Валерий (127 баллов).

19. ГОЛУБ Александр (125 баллов).

20. ДОВГИЙ Олесь (124 балла).

Институт Горшенина в пресс-релизе дает характеристики политиков, попавших в рейтинг. Приведем здесь первую десятку.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ, народный депутат Украины, председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. В условиях кризиса выступила с рядом инициатив, направленных на поддержку предпринимательства, малого и среднего бизнеса в Украине. Привлекает внимание как соратница Юлии ТИМОШЕНКО и ответственная за деятельность БЮТ в восточных регионах Украины. Многие эксперты подчеркнули волевые качества Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО, председатель Службы безопасности Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посланник первого класса. В.НАЛИВАЙЧЕНКО удалось удержаться в стороне от политических баталий на властном Олимпе, сохранив работоспособность СБУ. По результатам социологических опросов, СБУ сегодня считается наименее коррумпированной силовой структурой, пользующейся наибольшим доверием граждан (на фоне других силовых структур). Сегодня он – равноудалённая фигура, имеющая отличные отношения со всеми политическими игроками. Эксперты отмечают его близкие отношения с президентом Республики Беларусь Александром ЛУКАШЕНКО (они подружились в то время, когда В.НАЛИВАЙЧЕНКО был послом Украины в Беларуси). Этот фактор может сыграть свою роль в дальнейшем – особенно на фоне развития отношений между Украиной и Беларусью.

М.ДОБКИН, городской председатель Харькова, член Партии регионов. Многие пророчили М.ДОБКИНУ досрочную отставку с поста мэра Харькова. Но ему удалось выстоять даже тогда, когда в 2008 году премьер Ю.ТИМОШЕНКО пыталась инициировать досрочные выборы Харьковского городского мэра. Сегодня М.ДОБКИНУ удалось примириться с основными политическими оппонентами (губернатором Арсеном АВАКОВЫМ, лидером Харьковского БЮТ Александром ФЕДЬДМАНОМ). Более того: в Харькове создано мощное политическое ядро ДОБКИН-ФЕЛЬДМАН, от которого зависит решение многих вопросов в городе и регионе. Эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем именно М.ДОБКИН и А.ФЕЛЬДМАН будут координировать все основные процессы в Харькове.

А.КОЖЕМЯКИН, народный депутат Украины, генерал-майор СБУ. Самый молодой украинский генерал сегодня занимает заметное место в окружении премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО. Именно он считается инициатором переговорного процесса между БЮТ и Партией регионов весной 2009 года. Эксперты отмечают организаторский талант А.КОЖЕМЯКИНА и его умении выстраивать партнёрские отношения даже с бывшими оппонентами.

Е.ЛУКАШ, народный депутат Украины, секретарь Комитета ВР по правовой политике. В дни Оранжевой революции отвечала за правовое обеспечение деятельности штаба Виктора ЯНУКОВИЧА и защищала его интересы в суде. Именно тогда привлекла к себе внимание общественности. Грамотный юрист, в прошлом – заместитель министра Кабинета министров Украины. Временно исчезла из медиа-пространства (уход за ребёнком), однако эксперты надеются на её возвращение в активную политику.

Э.ПРУТНИК, народный депутат Украины, член парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации. До недавнего прошлого – председатель Государственного комитета по телевидению и радиовещанию. Крупный предприниматель. В последнее время – несмотря на формальное членство в Партии регионов – занял независимую позицию и демонстрирует желание находить общий язык со всеми политическими игроками. Инициирует ряд социальных и общественных проектов, связанных с евроинтеграционными процессами Украины и с деятельностью средств массовой информации.

С.ЛЁВОЧКИН, народный депутат Украины, председатель Национального банка в Оппозиционном правительстве. С.ЛЁВОЧКИН – один из лучших знатоков аппаратной работы, был первым помощником Президента Леонида КУЧМЫ, помощником спикера Владимира ЛИТВИНА и премьер-министра В.ЯНУКОВИЧА. Считается близким к группе «РосУкрЭнерго» и к её руководителю Д.ФИРТАШУ. В нынешнем окружении В.ЯНУКОВИЧА отвечает за все графики поездок и встреч лидера Партии регионов.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО, народный депутат Украины, Председатель подкомитета по вопросам деятельности органов юстиции, нотариата, адвокатских объединений и предоставления правовой помощи гражданам Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. За последние годы Ю.МИРОШНИЧЕНКО (в прошлом – лидер партии «Новая генерация») прошёл через школу партии «Трудовая Украина» и Партии регионов. Профессиональный политик и юрист, Ю.МИРОШНИЧЕНКО является одним из «глашатаев» Партии регионов, защищая её позиции в средствах массовой информации. Эксперты указывают на тот факт, что Ю.МИРОШНИЧЕНКО может говорить практически на любую тему, и это выгодно выделяет его в среде преимущественно «молчаливых» однопартийцев.

Ю.ПАВЛЕНКО, министр по делам семьи, молодёжи и спорта. Человек, близкий к Президенту Украины и гордящийся этим. Незначительное влияние и ограниченность ресурса Министерства сводит на нет возможность использовать само Министерство как площадку для дальнейшего политического позиционирования. Однако Ю.ПАВЛЕНКО как человек амбициозный понимает, что пост министра – это лишь очередной этап в его политической карьере. До Оранжевой революции Ю.ПАВЛЕНКО возглавлял Молодёжную партию Украины. Сегодня проявляет серьёзные активности в социальной сфере и покровительствует многочисленным начинаниям молодёжи.

Н.ШУФРИЧ, народный депутат Украины, бывший министр по чрезвычайным ситуациям и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы. В прошлом – один из лидеров СДПУ(о). Эксперты объясняют перспективность Н.ШУФРИЧА его склонностью к эпатажу и энергичным характером, что привлекает внимание средств массовой информации, а также к радикальной защите своих позиций в дискуссиях с оппонентами. Истории с избиением Николая РУДЬКОВСКОГО и Сергея ЛЁВОЧКИНА – яркий тому пример.

Н.КАТЕРИНЧУК, народный депутат Украины, лидер Европейской партии Украины. Профессиональный юрист, защищавший интересы Виктора ЮЩЕНКО в Верховном Суде в дни Оранжевой революции. Позже пытался найти своё собственное место в украинском политикуме. В 2008 году баллотировался на пост мэра Киева. Разработал собственный проект Налогового кодекса.

А.ПОРТНОВ, народный депутат Украины, один из лидеров Блока Юлии Тимошенко. Известный юрист (недавно защитил докторскую диссертацию по юриспруденции). Некоторое время А.ПОРТНОВ возглавлял Фонд госимущества. Известен своими резкими выступлениями в адрес Президента, а также активной работой по созданию коалиции между БЮТ и Партией регионов.

В.КИРИЛЕНКО, народный депутат Украины, лидер депутатской группы «За Украину!», бывший председатель «Народного Союза «Наша Украина». Долгое время был одним из ближайших соратников В.ЮЩЕНКО и возглавлял партию, почётным председателем которой был сам Президент. Это налагало определённые обязательства, в связи с чем иногда В.КИРИЛЕНКО под удар ставил собственный имидж и репутацию. Сейчас В.КИРИЛЕНКО начал самостоятельную политическую игру и в ближайшем будущем может превратиться во влиятельную фигуру.