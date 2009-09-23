Новый микрофон для Литвина обойдется регионалу в 7 тысяч

По подсчетам технической службы Верховной Рады ущерб, нанесенный при поломке микрофона Председателя Верховной Рады во время пленарного заседания 22 сентября составляет 1225 грн.

Об этом УНИАН сообщил источник в технической службе ВР.

В то же время пока не представляется возможным отремонтировать микрофон Председателя ВР за эту сумму, поскольку соответствующие запчасти уже несколько лет не выпускаются.

Поэтому, по словам источника, необходимо закупать новое оборудование, сумма которого составляет 7 тыс. грн.

По словам собеседника агентства Председатель ВР дал поручение вычесть эту сумму из зарплаты народного депутата, причастного к повреждению микрофона.

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 сентября чтобы помешать Председателю ВР продолжать вести пленарное заседание, народный депутат от фракции Партии регионов Дмитрий ШЕНЦЕВ сломал микрофон.