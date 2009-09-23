Тимошенко говорит, что регионалы ведут себя "неадекватно"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет блокирование работы Верховной Рады “неадекватным поведением” политических сил из парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала во время визита в Винницкую область.

По ее словам, парламент не работает, потому что Партия регионов просто физически блокирует работу, причем блокирует уже много месяцев подряд, не принимая ни одного антикризисного закона, не принимая ни одного важного и весомого решения. «Я думаю, что это не просто разрушительная работа против государства – это просто неадекватное поведение политических сил», - прокомментировала Ю.ТИМОШЕНКО.

“Мне кажется, что такая масштабная разрушительная деятельность, к которой прибегает сегодня Партия регионов, пытаясь выиграть президентскую кампанию такой ценой, просто недопустимая», - сказала она.

Премьер-министр считает, что Партию регионов не интересуют социальные стандарты.

«Им (ПР) предложили – хотите проголосовать - голосуйте, но у вас в парламенте нет 2/3 депутатов – кому голосовать за то, что вы предлагаете? И когда они почувствовали, что голосование может состояться, они отказались от своих собственных проектов по увеличению прожиточных минимумов и вновь заблокировали трибуну”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, для регионалов не важны эти социальные стандарты – “для них важен саботаж и недопущение работы правительства. И на этом фоне они считают, что они выиграют президентскую кампанию”. “Кстати так же, к сожалению, ведет себя и Президент», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября, народным депутатам не удалось принять никаких решений относительно законопроектов о повышении социальных стандартов, поскольку депутаты из фракции Партии регионов заблокировали парламент, протестуя против изменения способа голосования с электронного на персональный.

Сегодня ВР начнет заседание с голосования по законопроектам о социальных стандартах, если парламентская трибуна будет разблокирована, сказал Председатель ВР Владимир ЛИТВИН.