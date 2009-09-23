Верховная Рада попытается поставить точку

Сегодня народные депутаты Украины начнут заседание с голосования по законопроектам о повышении социальных стандартов, если парламентская трибуна будет разблокирована.

Вчера ВР не удалось принять никаких решений по законопроектам о повышении социальных стандартов, поскольку депутаты из фракции Партии регионов заблокировали парламент, протестуя против изменения способа голосования с электронного на персональный.

В то же время, по словам председателя ВР Владимира ЛИТВИНА, если парламент будет разблокирован, то депутаты начнут голосовать поднятием рук за законопроекты относительно повышения социальных стандартов.

«Это решение не отменено, а тем более, я считаю, что в этом вопросе нужно раз и навсегда поставить точку», - добавил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, утром 22 сентября народные депутаты решили, что будут голосовать за проекты законов, которые касаются соцстандартов, не с помощью системы «Рада», а поднятием рук и вслух подтверждая свою позицию относительно законопроекта. За данное решение проголосовали 240 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в зале.