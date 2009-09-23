Ющенко: я не позволю никаких интриг

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает важную роль украинской общины США в отстаивании интересов Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал сегодня в Нью-Йорке во время встречи с представителями украинской общины США. Во встрече приняла участие и супруга Президента Екатерина ЮЩЕНКО.

Президент поблагодарил украинское сообщество Америки за помощь Украине в ее национальном развитии, за их государственническую позицию в важных для Украины вопросах.

Также во время встречи глава государства ознакомил представителей общины с современными внутриполитическими процессами в Украине, а также проинформировал о внесенных им в Верховную Раду инициативах, касающихся конституционных изменений.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что накануне президентских выборов украинское общество вновь находится на переломном моменте своей истории. Он отметил, что как Президент гарантирует, что выборы пройдут в полном соответствии с мировыми демократическими стандартами. «Выборы Президента будут открытыми. Я не позволю никаких интриг, я все сделаю, чтобы каждый гражданин мог реализовать свое право выбора», - заверил В.ЮЩЕНКО.

В конце встречи Президент вручил государственные награды Украины выдающимся представителям украинской общины США.

Встреча Президента Украины и его супруги с представителями украинской общины США состоялась в помещении Украинского музея Нью-Йорка. Перед ее началом Виктор и Екатерина ЮЩЕНКО также осмотрели экспозицию выставки украинского художника и скульптора Игоря ГРЕЧАНИКА.