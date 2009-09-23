Ющенко: Янукович и Тимошенко продолжают делить Украину на двоих

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что Партия регионов и БЮТ продолжают реализовывать сценарий раздела государства между собой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в интервью журналистам в Нью-Йорке.

«То, что происходит в Верховной Раде (бездеятельность народных депутатов в результате блокирования работы парламента фракцией Партии регионов - УНИАН), - это явление спроектированное, задуманное и происходит по определенному сценарию», - сказал Президент.

Он заметил, что сегодня ответственность за ситуацию в парламенте, прежде всего, несут БЮТ и политические силы, которые создали с БЮТ так называемое «большинство», а также оппозиция – Партия регионов.

«Я убежден, что политические силы, играющие ведущую роль в организации жизни парламента, это те силы, которые не способны организовать ритмичную эффективную работу парламента, потому что доминирует не национальное начало, доминирует не ощущение того, как в условиях кризиса нести общую ответственность, а доминирует одно – если бы сегодня они нашли формулу и гарантии, в том числе через изменения и дополнения к Конституции – как страну разделить на двоих, сегодня мы были бы свидетелями большого братского союза, который отнял бы демократию и свободу», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время, по его мнению, все должны чувствовать ответственность за то, что парламентские политические силы сегодня не руководствуются в своих действиях национальными интересами. Глава государства призвал украинцев проанализировать эту ситуацию, чтобы не делать ошибок в будущем.

Президент выразил уверенность, что страну спасут «не сильные, не красивые», страну спасут патриоты.

В.ЮЩЕНКО надеется, что ситуация в парламенте будет побуждать людей занять более активную позицию в вопросе проведения конституционной реформы, ведь положения нового Основного Закона не позволили бы вести игру, в центре которой – “трудоустройство двух человек”.