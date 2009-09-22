Завтра у Януковича будет шанс сорваться из Полтавы

Завтра Полтаву, в День города, посетит лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как сообщили УНИАН в областной организации Партии регионов, в частности, В.ЯНУКОВИЧ примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 66-й годовщины со дня освобождения Полтавы от немецко-фашистских захватчиков, пообщается с ветеранами, возложит цветы к монументу Солдатской Славы.

Также лидер ПР примет участие в просмотре театрализованной программы "Благодаря победителям Полтава не потеряет красоту", посетит Свято-Самсониевскую церквь и возложит цветы к Ротонде примирения на Поле Полтавской битвы.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ проведет встречу с городскими, сельскими, поселковыми председателями, представителями предприятий АПК.

Напомним, что сегодня, после того, как Верховная Рада приняла решение об изменении способа голосования за законопроекты о повышении прожиточного минимума на голосование путем поднятия руки, Янукович прервал свою агитационную поездку по Сумской области и срочно вылетел в Киев.

Как сообщалось, 23 сентября Полтаву с рабочей поездкой посетит и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.