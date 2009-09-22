Литвину угрожали - он закрыл заседание ВР

Спикер парламента Владимир Литвин заявил, что закрывает заседание Верховной Рады, поскольку "звучат угрозы в его адрес". Очевидно,спикер имел в виду некоторые реплики регионалов, заблокировавших президиум парламента.

Литвин добавил, что по его мнению голосовать руками за социальные законопроекты – это значительно лучше, чем “из прекрасного далека” поучать парламент, как ему нужно работать.

В то время, как спикер говорил, два нардепа-регионала предприняли несколько попыток сломать микрофоны на его рабочем месте.

Ни одно из объявленных спикером предложений: относительно смены способа голосования за законопроекты о повышении прожиточного минимума, а также переносе этого вопроса на рассмотрение в среду или четверг достаточной поддержки сессионного зала не нашли.