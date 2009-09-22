Янукович примчался в Раду и требует перерыва

Перед началом заседания ВР лидер Партии регионов Виктор Янукович выступил перед журналистами с заявлением, что регионалы потребуют объявить перерыв для политических консультаций относительно возврата к процедуре голосования карточками за законопроекты о повышении социальных стандартов...

По мнению лидера ПР, принятое сегодня Верховной радой решение о голосовании за пять социальных законопроектов путем поднятия рук – ни что иное как «профанация».

Янукович утверждает, что руководство парламента специально отослало в командировки тех депутатов от коалиции, которые были готовы поддержать повышение прожиточного минимума, минимальных зарплаты и пенсии, и после этого пошло на изменение способа голосования, чтобы гарантировать Юлии Тимошенко, что законопроекты, против которых категорически выступала премьер, через сессионный зал Рады не пройдут.

К этому Янукович добавил, что его фракция потребует перерыва, чтобы вместе с коалицией «посмотреть друг другу в глаза».