Нардепы будут голосовать унизительным для Герман способом

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении способа голосования по законопроектам, касающимся повышения размеров государственных социальных стандартов».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 240 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Данным постановлением предусмотрено, что народные депутаты будут голосовать не при помощи системы «Рада», а поднятием рук и вслух подтверждая свою позицию по законопроекту.

Перед голосованием народный депутат из фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН заявила о нецелесообразности такого способа голосования за данные законопроекты.

По ее словам, нет никаких оснований для проведения голосования таким образом.

А.ГЕРМАН отметила, что подобное голосование унижает достоинство народного депутата.