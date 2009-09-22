Коммунисты и регионалы боятся перетрудиться?
10:54, 22 сентября 2009Политика
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ВР будет работать в обычном режиме
Верховная Рада Украины не согласилась работать сегодня до тех пор, пока не будут рассмотрены все вопросы повестки дня.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное предложение проголосовали всего 203 (при необходимых 226 – УНИАН) из 441 народного депутата, зарегистрированного в зале.
Не голосовали за данное решение фракции Партии регионов и КПУ.
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