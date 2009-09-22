Регионы сдались - Герман объяснила, почему

Партия регионов не намерена продолжать блокирование работы парламента, даже если законопроект о повышении соцстандартов не будет принят.

Об этом в комментарии "Украинской правде" заявила член фракции Партии регионов Анна Герман.

По ее словам, Партия регионов готова поддержать все альтернативные законопроекты "независимо от того, кто их автор".

"Если эта власть не будет голосовать даже за законопроект за авторством члена одной из их фракций, значит эта власть антинародная и нет другого выхода как сменить ее", - заявила Герман.

"Мы не будем продолжать блокирование, так как все люди уже понимают, что мы не можем эту власть заставить выполнить наше требование, мы просто можем работать вместе с народом, а процесс бюджетный надо начинать", - добавила она.

Отвечая на вопрос, согласна ли Партия регионов на смену способа голосования, Герман ответила: "Сегодня нормальный процесс работы и я не вижу повода для постановки этого вопроса".