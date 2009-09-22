Ющенко увидел "рудименты лакейства" у украинских политиков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что внешний фактор не может повлиять на ход президентской кампании в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил, выступая перед членами Совета внешних отношений вчера в Нью-Йорке.

По словам В.Ющенко, сегодня, когда до президентских выборов осталось несколько месяцев, очень важный период для Украины. “Выборы Президента Украины - это суверенное право украинского народа. Это суверенное право, что никакого давления – ни информационного, ни политического, ни дипломатического - мы бы не хотели иметь ни от кого”, - сказал он.

В то же время В.ЮЩЕНКО заметил, что в Украине существует “пятая колонна” политиков, которые бы хотели внешнего давления на Украину, иметь финансовую или информационную поддержку со стороны России и пр. “Я этого не принимаю как гражданин, как Президент, знаете это те рудименты лакейства, которые еще остались с времен, когда Украина была колонией”, - заметил он, выразив сожаление, что не все украинские политики живут украинской национальной идеей.

В то же время Президент выразил убеждение, что несмотря на то, что соседское давление не будет уменьшаться, оно будет иметь все меньшее влияние на людей.