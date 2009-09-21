Ющенко прибыл в США

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщал УНИАН, в Нью-Йорке Президент Украины примет участие в работе 64-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Ожидается, что с трибуны ООН В.ЮЩЕНКО будет информировать мировое сообщество о приоритетах внутренней и внешней политики Украины, ходе демократических преобразований в нашей стране. Не останутся вне поля зрения и такие важные для нашего общества темы, как межэтнический мир и толерантность, мероприятия памяти жертв фашизма и Голодомора.

Кроме участия в мероприятиях в рамках сессии генеральной Ассамблеи ООН, В.ЮЩЕНКО проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств и организаций, встречи с представителями американских деловых кругов, политиками, представителями украинской и еврейской общин. Так, предусматривается проведение ряда двусторонних встреч Президента Украины с лидерами других стран, в частности, Бразилии, Литвы, Финляндии, Швеции и др.

Запланированы отдельные переговоры Президента Украины с Генеральным секретарем Североатлантического альянса Андерсом Фог РАСМУССЕНОМ, Генеральным секретарем Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Ж.ДЮФОМ.

Запланированы также встречи главы Украинского государства с ведущими членами украинской общины США, а также представителями американских политологических, научных и экспертных кругов. Глава государства выступит с речью в Совете внешних отношений – одной из самых авторитетных общественных организаций США, специализирующейся на проблематике международных отношений.

Президента сопровождают супруга Екатерина ЮЩЕНКО, глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО, заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК, и.о. министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ, министр охраны окружающей природной среды Украины Георгий ФИЛИПЧУК, первый заместитель секретаря СНБОУ Константин ГРИЩЕНКО, директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН и другие официальные лица.