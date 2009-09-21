Тимошенко выводит Украину из кризиса китайским путем?

Украина и Китай выработали модели для активизации торгового сотрудничества и преодоления кризисных явлений в национальных экономиках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время встречи с членом Политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем Шанхайского горкома КПК ЮЙ Чженшенем (Yu Zhengsheng).

«Украина во время кризиса хочет модернизировать и реконструировать свои предприятия, чтобы выйти из кризиса сильнее. В этом наши планы и стратегические видения абсолютно совпадают», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что правительственные команды Украины и Китая отработали конкретные модели и предложения. «Сейчас наши обе команды работают ради того, чтобы запланированные проекты как много быстрее стали реальностью», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что ее партия хочет начать сотрудничать с Компартией Китая. «Мы стремимся выстраивать сотрудничество между нашей политической партией и другими политическими партиями эффективно и настойчиво. И именно поэтому я считаю, что между нашими партиями также должен быть начат системный диалог и сотрудничество, что существенно усилит все наши возможности в создании совместных проектов по модернизации и реконструкции в нашей стране, с одной стороны, а с другой - будет способствовать достижению целей в вашей стране», - пояснила она.

В свою очередь, ЮЙ Чженшень поблагодарил украинское правительство за поддержку позиции Китая в тайваньском вопросе, а также других вопросов, касающихся интересов Китая.

«Торгово-экономическое сотрудничество Украины и Китая стремительно развивалось. В этом году из-за мирового кризиса объем взаимного товарооборота немного сократился, но я уверен, что с преодолением последствий кризиса товарооборот будет непременно расширяться», - считает представитель Компартии Китая.