Литвин нашел способ бороться с блокированием парламента

Проект постановления «Об изменении способа голосования в отношении законопроектов, которые касаются повышения размеров государственных социальных стандартов» авторства Владимира Литвина зарегистрирован сегодня в аппарате Верховной Рады. Документ размещен на официальном сайте ВР.

Спикер предлагает голосовать за законопроекты №№ 4762, 5062, 5091-1, 5091-2, 5091-3 “лично открытым голосованием путем поднятия руки”. При этом председатель Верховной Рады хочет по алфавитному списку зачитывать фамилию, имя и отчество каждого народного депутата Украины. Упомянутый нардеп, если он голосует „за”, должен поднять руку и заявить о своем волеизъявлении в микрофон с рабочего места. Если же он голосует „против” ли „воздержался” - не поднимая руки, сидя на своем месте, тоже объявить о своей позиции.

Подсчет голосов и объявление результатов голосования спикер предлагает проводить силами счетной комиссии Верховной Рады Украины (по каждому законопроекту отдельно).

Целесообразность перевода парламента на “ручной” способ голосования Литвин аргументировал необходимостью учесть с одной стороны - “неотложную необходимость в повышении размеров государственных социальных стандартов”, а с другой – “препятствование народными депутатами Украины проведению пленарных заседаний в Верховной Раде Украины, что делает невозможным голосование карточками и фиксирование результатов голосования с помощью электронной системы подсчета голосов”.