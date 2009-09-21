В Сваляве запретили изображение «сердца»

Заместитель Председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО, оценивая тур «С Украиной в сердце», который сейчас проходит в Закарпатье, сказал, что в этом мероприятии приняли участие десятки тысяч жителей городов и областного центра - Ужгорода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя Председателя ВР, Н.ТОМЕНКО отметил, что его приятно поразила спокойная, толерантная и взвешенная атмосфера праздника и отметил четкую работу работников правоохранительных органов.

В то же время этого Н.ТОМЕНКО проинформировал, что в соответствии с информацией, предоставленной ему жителями Свалявского района, некоторые чиновники продемонстрировали невосприятие этой инициативы. Речь идет о том, что руководство Свалявской районной госадминистрации обеспокоено слишком активной деятельностью БЮТ и, соответственно, артистов-участников тура и с целью ослабления акции, решили запретить «сердце» на территории района.

Так, 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы, который в Сваляве празднуется и как день города и традиционно во время религиозного служения в этот день на стадионе выкладывались из свеч ряд изображений, в частности и «сердца». В этом же году районная администрация решила запретить изображать этот символ.

Выступая в Сваляве, Н.ТОМЕНКО обратился к руководству района с просьбой не бороться с «сердцем», как символом веры, надежды и любви, а также выразил надежду, что празднование Рождества Пресвятой Богородицы и дня города Свалявы и сегодня пройдет традиционно, как проходило каждый год.