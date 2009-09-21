Имение матери Тимошенко в Днепропетровске (фото)

Тимошенко отменила визит на Днепродзержинский коксо-химический завод ради встречи с матерью и узким кругом особо приближенных к семье премьера людей. Об этом пишет “Украинская правда” в репортаже о визите премьер-министра в Днепропетровск на прошлой неделе.

Как утверждает издание, после посещения металлургического завода Тимошенко на три часа выпала из поля зрения. Делегация, которая ее сопровождала, поехала на обед, а сама премьер исчезла.

"Украинской правде" удалось установить, что она поехала... в имение своей матери в частном секторе Днепропетровска.

Ранее Тимошенко отрицала причастность к этому четырехэтажному дому, построенному во времена ЕЭСУ. Рассказывали, что он был продан во "времена репрессий". В действительности здесь спокойно живет мать Тимошенко, но это не афишируется.

И когда накануне прошлых выборов Тимошенко решила сделать экскурсию к себе домой, то она собрала журналистов в квартире, которая расположена в "хрущевке" на проспекте Кирова, – где ее мама уже давно не жила.

После трехчасового "совещания" в материнском имении, Тимошенко отбыла на торжественное собрание по случаю 110-летия горного университета.