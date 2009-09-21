Винский придумал лозунг для Украины

Председатель Центрального оргкомитета народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость», координатор НПО «Набат» Иосиф ВИНСКИЙ считает, что украинские политические силы путем объединения должны прийти к образованию нескольких крупных идеологических партий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе объединения.

“Сейчас есть группировки лидерского формата под ЯНУКОВИЧА, ТИМОШЕНКО, ЛИТВИНА, которые не имеют определенной идеологии. А когда нет четко выраженной идеологии, я убежден, что это не является партией. Первое, что должно быть в партии – это четкая идеологическая позиция», - сказал политик.

По мнению И.ВИНСКОГО, в Украине путем объединения существующих политических сил должны быть созданы 4-6 крупных идеологических партий. «Для Украины лозунгом должно быть сегодня «Даешь крупные идеологические партии!», - отметил он.

По словам И.ВИНСКОГО, «особенно тяжело наши политики проходят испытание властью, и проблемы на левом фланге также вызваны честолюбивым желанием лидеров занимать должности в правительстве или в парламенте».

Политик пообещал, что сделает все возможное для объединения политических сил, которые стоят на позициях европейской социал-демократии. Шагом к такому объединению И.ВИНСКИЙ называет создание народно-патриотического объединения «Набат» с участием более 20 левоцентристских партий.

Он отметил, что в Украине около 70 политических сил, разделяющих левоцентристские взгляды, – это и “зеленые”, и селянские партии, и социал-демократические, и народно-патриотические партии. “Из них более 35 приняли участие в нашем первом собрании, где мы обсуждали проблемы Украины, и более 20 уже подписались под тем, что входят в народно-патриотическое объединение «Набат», - сообщил И.ВИНСКИЙ, который был избран координатором этого объединения.

И.ВИНСКИЙ отметил, что у него “нет иллюзий”, что завтра из этих партий будет создана одна. “Но когда мы начнем совместно действовать, создавать совместные программы, обсуждать совместные решения и вместе бороться на выборах, то на определенном этапе это может произойти», - убежден политик.

При этом И.ВИНСКИЙ отметил, что его политическая сила и НПО «Набат» в целом не будет поддерживать ни Виктора ЯНУКОВИЧА, ни Юлию ТИМОШЕНКО. «Со всеми остальными будем вести переговоры, будем искать варианты сотрудничества, потому что, на наш взгляд, сегодня в Украине время интенсивно собирать камни. Иначе доиграемся до того, что потеряем государство», - сказал он.

И.ВИНСКИЙ также считает, что процесс объединения партий должен проходить и на национально-демократическом фланге. «Если бы такой антиолигархический фронт удалось сделать и на левом, и на правом фланге украинской политики, это дало бы перспективы для Украины стать европейским государством, побороть все трудности, выйти из той тупиковой модели кланово-олигархической системы, в которую нас втянули и из которой мы, к сожалению, так и не вышли за последние годы», - подчеркнул политик.

И.ВИНСКИЙ также рассказал о трех задачах, стоящих перед НПО «Набат»: кардинальное изменение политики в государстве и изменение системы координат, в которой она сегодня развивается; создание блока для участия в местных выборах и выборах в Верховную Раду; а также поддержка единого кандидата на предстоящих президентских выборах.