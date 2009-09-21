Ющенко в США будет искать поддержки диаспоры?

Начавшийся визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в США, в рамках которого запланировано его участие в заседании 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, скорее всего, будет иметь характер гуманитарной миссии.

Такое мнение высказал директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА в комментарии, переданном УНИАН.

В частности, эксперт считает, что во время визита глава Украинского государства попробует актуализировать ряд своих гуманитарных проектов. В то же время, предполагает В.БАЛА, вряд ли В.ЮЩЕНКО найдет аудиторию для обсуждения внутриполитических проблем в Украине.

«Скорее всего, миссия В.ЮЩЕНКО будет носить характер гуманитарной. Он в очередной раз сможет актуализировать принципиально важные для него гуманитарные проекты. При этом можно говорить о том, что во время официальных встреч украинского Президента его партнеры не будут поднимать тему внутриполитических дискуссий в Украине и проблемы выборов», - считает эксперт.

По мнению В.БАЛЫ, помимо официальных задач, В.ЮЩЕНКО во время визита в США будет искать поддержку в среде украинской диаспоры. «Однако эти встречи также стоит расценивать в контексте гуманитарной составляющей», - добавил он.