В завтрашних планах Тимошенко - буряки и водка

Завтра, 22 сентября, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО осуществит рабочую поездку в Винницкую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Винницкой ОГА, во время поездки Ю.ТИМОШЕНКО осмотрит посевы сахарной свеклы на полях сельхозпредприятия «Заря Подолья», а также ознакомится с работой Гайсинского сахарного завода.

Кроме того, премьер-министр Украины проведет всеукраинское совещание по проблемам сахарной отрасли. После чего она посетит завод украинской водочной компании «Nemiroff» и Немировский спиртзавод.

Также Ю.ТИМОШЕНКО планирует подписать протокол намерений о подготовке проекта соглашения о региональном развитии Винницкой области между Кабмином, Винницкой облгосадминистрацией и облсоветом.