Литвин: нардепы разошлись в состоянии тяжелых раздумий

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявил, что сегодня нет четких договоренностей по поводу разблокирования завтра фракцией Партии регионов трибуны парламента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в интервью журналистам.

Отвечая на вопрос, есть ли четкие договоренности, что парламент завтра будет работать и фракция Партии регионов разблокирует трибуну, В.ЛИТВИН ответил, что представители фракции Партии регионов «молчат, а это значит, что им нужно посоветоваться с теми, кто принимает решения».

В то же время В.ЛИТВИН выразил надежду, что парламент завтра будет работать.

По его словам, сначала планируется выделить 30 минут на выступления уполномоченных от фракций. Потом, добавил он, планируется рассмотреть пакет социальных законов в соответствии с их регистрацией.

В.ЛИТВИН отметил, что перед голосованием должно быть принято решение об особом способе голосования за эти законопроекты.

По его словам, речь идет о том, чтобы депутаты голосовали или путем поднятия рук, или путем вставания и объявления того, поддерживают они решение или нет.

В.ЛИТВИН также сообщил, что завтра планируется отчет правительства о выполнении бюджета за 2008 год и за текущий год, а также заслушивание информации совета НБУ о денежно-кредитной политике.

По его словам, также необходимо заслушать доклад Счетной палаты Украины.

Все это должно проходить в рамках подготовки к рассмотрению проекта бюджета на 2010 год, отметил председатель ВР.

В.ЛИТВИН сказал, что «после этого должно быть представление правительством проекта бюджета на 2010 год».

Он отметил, что также парламент планирует завтра рассмотреть предложения Президента Украины к заветированному закону о финансировании Евро-2012.

В.ЛИТВИН отметил, что после сегодняшнего Согласительного совета народные депутаты разошлись «в состоянии тяжелых раздумий, поскольку атмосфера напряженности растет».

По его словам, и руководители комитетов, и руководители фракций «уже не могут наблюдать», как блокируется работа парламента.

«Они не могут наблюдать за тем, что одна фракция (речь идет о фракции Партии регионов – УНИАН) взяла на себя миссию разрушить остатки управляемости в стране», - сказал председатель ВР.