Ющенко и Медведев могут пересечься в Нью-Йорке

В ходе нынешней Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает возможности провести встречу с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, во время которой будет инициировать усиление экономического сотрудничества между странами.

Об этом заявил заместитель главы секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК в интервью журналу «Главред» (№38 от 21 сентября).

«Если во времени совпадет пребывание лидеров на каком-то из мероприятий, то думаю, что два президента по меньшей мере обменяются может не очень продолжительными, но приветствиями”, - сказал А.ГОНЧАРУК. При этом он отметил, что пока такая встреча президентов Украины и России не запланирована, а их графики участия в роботе Генассамблеи ООН очень плотны.

Однако в президентский график, отметил А.ГОНЧАРУК, попадают только те встречи, которые официально подтверждены второй стороной, тем не менее вероятность незапланированных переговоров он считает достаточно высокой. “Я не исключаю такую возможность”, - добавил он.

По словам А.ГОНЧАРУКА, В.ЮЩЕНКО подготовил несколько инициатив, с которыми планирует выйти на встречу с российским коллегой. “Рецепт выхода из сложившейся ситуации вполне очевиден: обе стороны должны снять с повестки дня острые вопросы и усилить экономическое сотрудничество на всех возможных направлениях”, - сказал он.

Как подчеркнул А.ГОНЧАРУК, стороны просто не могут не учитывать то, что в течение 18 лет независимости Россия является основным торгово-экономическим партнером Украины. А Украина, по итогам 2008 года, продолжает оставаться на 5 месте среди основных торгово-экономических партнеров РФ.

Глава Украинского государства, по словам А.ГОНЧАРУКА, намерен обратить внимание на проекты в сфере энергетики, самолетостроения и космической промышленности. В частности, относительно создания турбореактивного пассажирского самолета АН-148, возобновление серийного производства модифицированных версий АН-124-100М-150 -300 на базе военно-транспортного самолета АН-124 “Руслан” и тому подобное.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО планирует коснуться создания международных логистических центров и парков, модернизации транспортной инфраструктуры приграничных регионов, развития международных транспортных аэропортов и другого.

“Мы даже не сомневаемся в том, что необходимость возобновления политического диалога на высшем уровне существует и среди представителей Российской Федерации. Этой встречи, убежден, ждет и Европа. Поэтому, украинская сторона никогда не отзывала свое предложение (о встрече президентов - УНИАН), она остается в силе”, - подчеркнул А.ГОНЧАРУК.