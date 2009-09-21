В ПР нашли способ выполнить предвыборные обещания

В Верховной Раде Украины будет создано большинство, которое объединится вокруг победителя президентской гонки. Такое мнение выразила заместитель председателя фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН в эфире программы «Евгений Киселев. Наверх» на телеканале ТВі.

«Мы будем пытаться сохранить этот парламент, мы будем пытаться иметь парламентское большинство, которое объединится вокруг будущего Президента», - цитирует депутата пресс-служба ТВі.

«К счастью, состав нынешнего парламента таков, что большинство депутатов пойдут к сильному, пойдут к победителю, и это дает нам надежду, что не нужно будет делать еще одни выборы», - отметила А.ГЕРМАН.

«Если же такого большинства создать не удастся и придется досрочно прерывать полномочия парламента, ПР выступает за то, чтобы провести в один год выборы в ВР и в местные советы, чтобы страна пять лет работала стабильно и спокойно», - добавила А.ГЕРМАН. По ее словам, сегодня это основная забота будущего Президента. Если все органы власти будут избраны в один год на пять лет - будет возможность выполнить обещания, которые даются перед выборами, убеждена А.ГЕРМАН.