БЮТ хочет завтра поставить точку в двух вопросах

Фракция БЮТ просит Верховную Раду завтра рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности и льгот, а также кадровые вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, эти вопросы могут быть рассмотрены, если работа ВР будет завтра разблокирована.

«В вопросах, которые касаются отмены неприкосновенности и льгот, нужно поставить точку», - сказал он.

Что касается кадровых вопросов, то А.КОЖЕМЯКИН отметил, что их рассмотрение запланировано на четверг, 24 сентября.

«Но если будет воля парламента, то их можно было бы рассмотреть завтра на вечернем заседании», - сказал он.