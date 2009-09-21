Помогут ли Тимошенко музыканты? (мнение экспертов)

Эксперты считают, что поддержка музыкантами того или другого кандидата на пост Президента Украины будет иметь лишь вспомогательное влияние в ходе кампании. Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного Институтом Горшенина по поводу начала тура ведущих украинских исполнителей (Наталия МОГИЛЕВСКАЯ, Александр ПОНОМАРЕВ, Ани ЛОРАК, РУСЛАНА, Тина КАРОЛЬ и другие) в поддержку Юлии ТИМОШЕНКО «С Украиной в сердце». Институт Горшенина интересовался мнением экспертов относительно эффективности этого тура, а также о том, ожидается ли участие российских поп-звезд в предвыборной кампании Виктора ЯНУКОВИЧА по аналогии с 2004 годом.

Президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ считает, что определенный эффект тур ведущих украинских певцов в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО будет иметь прежде всего для молодежи, или для тех сторонников певцов, которые не определились в своих политических вкусах. «Еще увидим, в каких объемах этот тур будет. Понятно, что чем больше будут ездить, будут общаться, чем больше исполнители будут убеждены в собственном мнении – все это будет оказывать влияние на избирателей», - считает И.ЖДАНОВ. Эксперт отметил также, что сейчас ему сложно предположить, состоятся ли туры российских поп-звезд в поддержку В.ЯНУКОВИЧА. «Мы увидели, что в 2004 году они даже забывали или путали фамилию кандидата, которого поддерживали, людям, наверное, даже не сообщили, кого они будут поддерживать, за кого петь. Понятно, что сейчас В.ЯНУКОВИЧ в такие рамки поставлен, что у него фактически нет выбора среди украинских певцов, поскольку их привлекли петь за Ю.ТИМОШЕНКО, поэтому, наверно, он будет искать в зарубежье ближнем или дальнем певцов в свою пользу», - считает И.ЖДАНОВ.

Он также отметил, что в туре в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО принимают участие певцы, которые являются знаковыми для украиноязычной певчей "тусовки", многие из них поддерживали Виктора ЮЩЕНКО в 2004 году. Таким образом это свидетельствует об определенном опосредствованном идеологическом выборе этих певцов.

Директор PR-группы «Политтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ отмечает, что в свое время наиболее успешным примером подобных туров в поддержку кандидата стали вторые выборы Бориса Ельцина в России, когда фактически весь российский шоу-бизнес поднялся в его поддержку. «Что касается Украины, конечно, пиком подобной шоу-бизнесовой политтехнологии стал 2004 год, когда все сливки этого шоу-бизнесового круга собрал один кандидат – В.ЯНУКОВИЧ. На этих выборах Ю.ТИМОШЕНКО сработала, фактически, на опережение, подписав всех ведущих украинских исполнителей за исключением, разве что Андрея ДАНИЛКО, Софии РОТАРУ и Таисии ПОВАЛИЙ», - отметил Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

Эксперт считает, что больше всего технология привлечения звезд шоу-бизнеса в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО повлияет на избирателей молодого и среднего возраста. Также выигрышем для премьер-министра, по мнению политолога, является то, что она смогла привлечь в свой тур исполнителей, которые раньше поддерживали В.ЯНУКОВИЧА, – в первую очередь Н.МОГИЛЕВСКУЮ и Ани ЛОРАК. «Для избирателей юга и востока эти фамилии давно знаковые и служат неплохим плюсом для пропаганды позиции Ю.ТИМОШЕНКО и привлечения ее к электорату, традиционному для В.ЯНУКОВИЧА», - считает Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

По мнению эксперта, несмотря на заявления представителей Партии регионов о том, что процент голосов, которые привлекаются благодаря шоу-бизнесу, крайне незначителен, туры российских звезд в поддержку В.ЯНУКОВИЧА все-таки будут. «Игорь КРУТОЙ, который традиционно поставляет звезд для В.ЯНУКОВИЧА, бесспорно, еще привезет и друга госпожи ПОВАЛИЙ господина БАСКОВА, и КОБЗОНА, и КИРКОРОВА и остальных. В.ЯНУКОВИЧ выглядит сейчас очень неуклюже, когда у него перехватили, фактически, всех флагманов его предыдущей кампании. Поэтому он будет их компенсировать за счет российских исполнителей», - сказал Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «ПЕНТА» Владимир ФЕСЕНКО отметил, что, судя по репликам Бориса КОЛЕСНИКОВА о том, что артисты - не очень эффективное средство избирательной кампании, пока неизвестно, будут ли российские звезды петь в поддержку В.ЯНУКОВИЧА. Но такую возможность эксперт не исключает. «Большая избирательная кампания – это такое комплексное средство, и кандидату, который претендует на президентскую должность, игнорировать такую составляющую, как участие артистов, думаю, не стоит. Поэтому, в конце концов, какие-то российские певцы могут принять участие в кампании В.ЯНУКОВИЧА», - сказал В.ФЕСЕНКО. Эксперт считает, что эффективность туров в поддержку того или другого кандидата является ограниченной. «Это, скорее, фоновая эффективность. Она может сработать в комплексе, создать позитивный эмоциональный фон вокруг того или другого кандидата. И только опосредствовано она может повлиять на расширение электоральной базы того или другого участника президентской гонки - но не прямо, не непосредственно», - отметил В.ФЕСЕНКО.

Алексей ГАРАНЬ, профессор политологии, научный директор Школы политической аналитики при НаУКМА считает, что, в случае участия российских поп-звезд в кампании В.ЯНУКОВИЧА может быть задействована норма закона о выборах, которая запрещает иностранным гражданам участие в избирательной кампании в Украине. «И, собственно, тогда, я думаю, оппоненты В.ЯНУКОВИЧА будут говорить о том, что привлекаются иностранные граждане», - сказал А.ГАРАНЬ. Также эксперт отметил, что всегда придерживался точки зрения, что выборы только политическими технологиями выиграть невозможно. По его мнению, эффективность тура ведущих украинских исполнителей в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО, в первую очередь, будет зависеть от того, как будет развиваться политико-экономическая ситуация в конце года. «Если же говорить об участии поп-звезд – в данном случае ряд исполнителей принимает участие в подобных акциях, исходя из своей политической позиции. Это РУСЛАНА, это А.ПОНОМАРЁВ. В 2004 году именно эти певцы исходили из идеологических мотивов. И поэтому я думаю, что в данном случае их участие будет безусловным плюсом, потому что людям понятно, почему они выступают. Если же говорить о таких певицах, как Н.МОГИЛЕВСКАЯ и Ани ЛОРАК, которые в кампании 2004 года выступали на стороне В.ЯНУКОВИЧА, то их участие в кампании Ю.ТИМОШЕНКО будет трактоваться сторонниками БЮТ как то, что Ю.ТИМОШЕНКО удается вокруг себя объединить основных украинских исполнителей. И это тоже будет использоваться в ходе кампании - что украинские певцы поддерживают Ю.ТИМОШЕНКО, в то время как В.ЯНУКОВИЧУ не на кого рассчитывать, кроме, возможно, российских певцов. Но данный фактор будет иметь лишь вспомогательное влияние в ходе кампании», - считает А.ГАРАНЬ.