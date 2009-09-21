Президент помиловал 77 осужденных

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 18 сентября подписал указ о помиловании 77 осужденных, удовлетворив, таким образом, 181 ходатайство граждан и народных депутатов.

Как сегодня сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата главы государства, об этом информирует Служба по вопросам помилования.

Среди помилованных 22 женщины и 55 мужчин. Из них – 42 молодого возраста, семь преклонного, шесть инвалидов, семь многодетных, два участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и другие.

Как отметили в ГСИП Секретариата Президента, с начала года глава государства подписал 8 указов о помиловании 404 человек. Из них 204 осужденным основная мера наказания сокращена, 200 – освобождены от дальнейшего отбывания основной или дополнительной мер наказания.