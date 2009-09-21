Лавринович удивлен, что БЮТ не идет навстречу ПР

Фракции Партии регионов и БЮТ не достигли договоренности по поводу первоочередного результативного рассмотрения в Верховной Раде вопроса о повышении социальных стандартов.

Об этом заявил первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ в эксклюзивном интервью агентству «ЛигаБизнесИнформ», сообщили в его пресс-службе.

«Я удивлен, что консультации по этим вопросам не продолжились, хотя мы могли бы найти решение этого вопроса. Для Партии регионов важно не первенство, что именно мы отстояли стандарты, а важно, чтобы было решение, чтобы люди получили выплаты», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Вместе с тем он подчеркнул, что Партия регионов продемонстрировала гибкость в решении этого вопроса, когда предложила разделить социальные стандарты на два отдельных аспекта: первоочередно – это пенсии и социальные выплаты не только пенсионерам, но и детям, которые не имеют родителей, и второе – минимальная заработная плата.

«Мы разделили социальные стандарты на два аспекта и предложили решать их по очереди. Однако и этот наш шаг не способствовал тому, чтобы большинство выполнило требования законов и личное обязательство, которое прозвучало с трибуны парламента 24 июля, когда от имени правительства лидер фракции БЮТ пообещал рассмотреть возможность повышения социальных стандартов на первом же заседании», - напомнил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Также он отметил, что работа Верховной Рады в пленарном режиме зависит от того, настроено ли проправительственное парламентское большинство выполнять свои обязанности перед украинскими гражданами в соответствии с действующим законодательством.

«Это зависит от того, насколько ответственной будет позиция представителей проправительственного большинства», - сказал первый вице-спикер и отметил, что речь идет именно о проправительственном большинстве, а не правящей коалиции. «Я вынужден употреблять именно политический термин, а не конституционный, поскольку, к сожалению, правящей коалиции, ответственной за деятельность украинского парламента, у нас не существует, хотя большинство есть», - уточнил он и добавил: «От того, насколько это большинство будет настроено на выполнение обязанностей перед законами и украинскими гражданами, зависит возможность работы парламента в пленарном режиме».

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, «речь даже не о наших требованиях (требования Партии регионов о повышении социальных стандартов), а о требованиях Конституции Украины, закона об оплате труда и Бюджетном кодексе Украины». При этом он пояснил: «В соответствии с законодательством, граждане Украины должны получать гарантированный минимум, позволяющий им физиологически выжить. Заметьте, не жить нормально, а только выживать. Этот минимум определяется на основании объема потребительской корзины, стоимость которой рассчитывает Кабинет Министров. После того как правительство все подсчитало, утвердило, оно должно исполнить свои обязанности и рекомендовать парламенту, своему большинству, принять решение по повышению гарантированного минимума».