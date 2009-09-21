Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что съезд Партии регионов будет выдвигать лидера партии Виктора ЯНУКОВИЧА кандидатом на пост Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого заместителя председателя Верховной Рады Украины, об этом он сказал в эксклюзивном интервью агентству "ЛигаБизнесИнформ".

«ЯНУКОВИЧ пойдет на выборы через съезд. В отличие от некоторых людей, он прекрасно понимает: страна только тогда может быть нормальной и демократической, когда в ней есть политическая структура», сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

По словам первого вице-спикера, «человечество за все время существования не придумало лучшего механизма, чем объединение в политические партии. Люди, которым близки те же идеи, объединяются и делегируют от себя лидеров, способных воплощать их в жизнь. Все остальное – поиски временной технологии с целью получения результата, который удовлетворяет какую-то персону, однако иногда разрушительного для страны».