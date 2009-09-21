Янукович пойдет на выборы через съезд

10:58, 21 сентября 2009
Политика
1182

Лавринович объяснил

Александр Лавринович
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что съезд Партии регионов будет выдвигать лидера партии Виктора ЯНУКОВИЧА кандидатом на пост Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого заместителя председателя Верховной Рады Украины, об этом он сказал в эксклюзивном интервью агентству "ЛигаБизнесИнформ".

«ЯНУКОВИЧ пойдет на выборы через съезд. В отличие от некоторых людей, он прекрасно понимает: страна только тогда может быть нормальной и демократической, когда в ней есть политическая структура», сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

По словам первого вице-спикера, «человечество за все время существования не придумало лучшего механизма, чем объединение в политические партии. Люди, которым близки те же идеи, объединяются и делегируют от себя лидеров, способных воплощать их в жизнь. Все остальное – поиски временной технологии с целью получения результата, который удовлетворяет какую-то персону, однако иногда разрушительного для страны».

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter