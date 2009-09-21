Ющенко отбыл в США

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки.

В Нью-Йорке Президент Украины примет участие в работе 64-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Как ожидается, с трибуны ООН В.ЮЩЕНКО проинформирует мировое сообщество о приоритетах внутренней и внешней политики Украины, ходе демократических преобразований в нашей стране. Не останутся вне поля зрения и такие важны для нашего общества темы, как межэтнический мир и толерантность, мероприятия памяти жертв фашизма и Голодомора.

Кроме участия в мероприятиях в рамках сессии генеральной Ассамблеи ООН, В.ЮЩЕНКО проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств и организаций, встречи с представителями американских деловых кругов, политиками, представителями украинской и еврейской общин. Так, предусматривается проведение ряда двусторонних встреч Президента Украины с лидерами других стран, в частности, Бразилии, Литвы, Финляндии, Швеции и др.

Запланированы отдельные переговоры Президента Украины с Генеральным секретарем Североатлантического альянса А.Фог РАСМУССЕНОМ, Генеральным секретарем Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Ж.ДЮФОМ.

Запланированы также встречи главы Украинского государства с ведущими членами украинской общины США, а также представителями американских политологических, научных и экспертных кругов. Глава государства выступит с речью в Совете внешних отношений – одной из самых авторитетных общественных организаций США, специализирующейся на проблематике международных отношений.