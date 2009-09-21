Регионалы готовят подарки Ахметову

Свой 43-й день рождения народный депутат от Партии регионов, президент ФК «Шахтер» и самый богатый человек Украины Ринат Ахметов сегодня отметит в кругу семьи, пишет газета "Сегодня". Впрочем, и в предыдущие годы один из самых богатых людей Украины праздновал эту дату только с мамой, женой Лилией и сыновьями Дамиром и Алмиром. Тем не менее список поздравляющих только родными не ограничится: как сообщили в окружении Виктора Януковича, лидер Партии регионов сегодня после обеда вылетает в Донецк, где планирует поздравить соратника по партии лично. Что подарит Виктор Федорович, пока неизвестно. Но, к примеру, два года назад подарком была картина художницы Татьяны Яблонской.

Лично планирует поздравить Ахметова и нардеп-регионал Равиль Сафиуллин. По его словам, ко дню рождения президента «Шахтера» он каждый год заказывает у мастеров серебряные изделия эксклюзивной работы. Готов подарок и у регионалки Анны Герман: «Не знаю, получится ли поздравить именно в день рождения, но подарок уже готов: очень популярная на Западе львовская художница написала картину, на которой изображена «Донбасс Арена» в виде летающей тарелки, которая опускается на Донецк, а встречает ее молодой человек со светлыми волосами». Коллега по фракции Сергей Кивалов с подарком еще не определился, но обещает нечто оригинальное: «Одесситы всегда делают эксклюзивные подарки Ринату Леонидовичу. На открытие «Донбасс Арены» мы подарили ему малахитовый стадион с ангелом над ним».