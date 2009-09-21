Ульянченко обнародовала условия Ющенко парламенту

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отзывает представление в Конституционный Суд, если Верховная Рада внесет изменения к новой редакции закона о выборах главы государства.

Об этом заявила глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО в эфире телеканала ICTV в воскресенье.

"Верховная Рада абсолютно в состоянии собраться и внести изменения к уже существующему закону о выборах, поскольку только ленивый не говорит о проблемах отдельных статей этого закона", - отметила она.

В.УЛЬЯНЧЕНКО подчеркнула, что Президент отозвал бы свое представление в Конституционный Суд, "если бы это все было сделано в зале Верховной Рады и оно удовлетворило бы полностью все позиции, о которых говорил президент, и эти позиции не шли бы в разрез с Конституцией".

Глава Секретариата обратила внимание на то, что "Президент ни разу не сказал об отмене всего закона о выборах".

"В законе есть много позитивного. Но там есть определенные статьи, которые абсолютно не соответствуют международным нормам, которые не гарантируют права и обязанности граждан, противоречащие Конституции и именно к этим статьям Президент имел претензии", - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Она заявила, что возможная отмена Конституционным Судом отдельных норм новой редакции закона после начала предвыборной кампании не "повлияет на избирательный процесс, и об этом уже несколько раз говорили и представители ЦИК".

Также, комментируя заявления о том, что не принятие госбюджета на следующий год может привести к срыву выборов президента через недофинансирование, глава Секретариата сказала: "Это тоже технология, это тоже запугивание, это тоже определенные механизмы влияния, в том числе на процесс выборов".

Как известно, раньше заместитель В.УЛЬЯНЧЕНКО Игорь ПОПОВ заявил, что не принятие парламентом госбюджета-2010 является угрозой для проведения президентских выборов.