Лукашенко готов "накормить и одеть" украинцев

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет о готовности Беларуси помочь Украине восстановить сельское хозяйство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы белорусского государства, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил накануне журналистам на фестивале-ярмарке тружеников села «Дажынкі-2009» в Кобрине (Брестская область, Беларусь).

«Конечно, сложно, потому что в свое время в Украине заигрались в рынок. Демократия и дискуссии - это хорошо, но людей, прежде всего, надо накормить и одеть. Согласитесь, это главное. А какими методами, будут критиковать СМИ или нет - важен результат», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его мнению, немного абсурдной является ситуация, когда «бывшая житница всего Советского Союза сегодня фактически превратилась в потребителя той продукции, которую она поставляла на мировые рынки».

А. ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что в случае необходимости Беларусь может оказать помощь Украине в восстановлении сельского хозяйства. «Если Украина захочет, то в течение пяти лет она сможет восстановить свое сельское хозяйство. Если будет желание, чтобы Беларусь подключилась к этому процессу, - мы поможем», - добавил он.

Глава Беларуси напомнил, что не так давно его критиковали за подходы в сельском хозяйстве. Он считает, что большие сельскохозяйственные комплексы являются благом для страны, в том числе для иностранных инвесторов. В Украине же, как и в других странах бывшего Советского Союза, земля была поделена на небольшие фермерские хозяйства. В запущенном состоянии находятся огромные территории сельскохозяйственных угодий.

«А мы в это время хоть немного, но вкладывали средства в сельское хозяйство, мы держались за село и не разрушили его. Сегодня есть прирост в 11% в сельском хозяйстве. Критикуй - не критикуй - это уже положительная тенденция», - отметил А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, сегодня Беларусь по мере возможности помогает Украине, в частности, в уборке урожая в приграничных регионах, поскольку техническая оснащенность белорусских хозяйств значительно выше. «Но если еще 3-5 лет вы (Украина) пробарахтаетесь, то придется заниматься подсечным земледелием. Вы нам люди не чужие. Поэтому все, что ни попросят украинцы, мы всегда с удовольствием помогаем», - заявил А.ЛУКАШЕНКО.