Литвин рассказал, что он - житель Полесья

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что людям «необходимо общение, тепло и улыбки, потому что в жизни и так хватает туч». На этом он заявил сегодня на Втором международном фестивале дерунов в Коростене Житомирской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, В.ЛИТВИН подчеркнул, что поскольку он житель Полесья, а Житомирщина - его малая Родина, то «деруны для нас – первое блюдо».

«Деруны могут готовить только добрые люди, живущие на Житомирщине, в Коростене и вообще в Украине, - отметил он. - Когда я бываю дома, у родителей, там всегда готовят деруны, а деруны в исполнении моей мамы - самые вкусные в мире».

В рамках фестиваля демонстрировались разнообразные блюда из картофеля, работала школа дерунярства, и каждый желающий за символическую цену мог попробовать свежие деруны и получить диплом об окончании Коростенской школы дерунярства. В.ЛИТВИН также выступил почетным главой конкурсной комиссии фестиваля, сообщили в пресс-службе.

Изюминкой фестиваля стало открытие В.ЛИТВИНОМ вместе с городским председателем Коростеня Владимиром МОСКАЛЕНКО памятника деруну – на постаменте водрузили макитру с дерунами.