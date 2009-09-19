Тимошенко уже готова переписывать свой бюджет-2010?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необходимым предусмотреть в проекте бюджета 2010 года средства для предоставления государственных гарантий на привлечение инвестиций для развития морских и речных портов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня в Одессе в ходе круглого стола с руководителями портов, отраслевых профсоюзов, органов исполнительной власти и ученых, по вопросам функционирования и развития морехозяйственного комплекса Украины.

Кроме того, она отметила, что такие средства должны быть предусмотрены и в бюджете текущего года.

«В законе о бюджета на 2009 год и в проекте закона на 2010 каждый раз необходимо предусмотреть специальную статью бюджета, которая касается привлечения, за счет предоставления государственных гарантий соответствующих дешевых и долгосрочных кредитных ресурсов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что, к сожалению, на сегодняшний день в Украине не реализуются серьезные проекты для развития портов. «К сожалению, сейчас у нас нет хороших проектов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что в случае необходимости государство сможет взять на себя выплату процентов по кредитам, которые будут наиболее важны и перспективны для развития портов.

Премьер подчеркнула, что, прежде всего, необходимо расширять территории портов и для этого необходимо упростить процедуру предоставления земель. Она отметила, что основные фонды портов на сегодняшний день имеют высокую степень изношенности, и требуют ремонта. Также отметила Ю.ТИМОШЕНКО необходимо усилить работу по обеспечению безопасности мореплавания.