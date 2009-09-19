Тимошенко поехала в Одесскую область

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО находится с рабочей поездкой в Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, в Одессе глава правительства ознакомится с перспективой развития ГП «Одесский морской торговый порт» и примет участие в торжественном открытии нововыстроенного транспортного путепровода и наградит работников отрасли знаками отличиями Кабинета министров Украины.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в заседании круглого стола с руководителями портов, представителями органов исполнительной власти, сотрудниками местных научно-исследовательских учреждений, которые занимаются вопросами развития Одесского порта.

В завершение программы визита Ю.ТИМОШЕНКО выступит с речью на концерте на Куликовом поле.