Эксперты: стратегическая цель РФ - протекторат над Украиной

Стратегической целью внешней политики Российской Федерации является установление «протектората» над Украиной с возможным дальнейшим разделением страны, заявили в статье для «Зеркала недели» (№ 35 (763) от 19 - 25 сентября в 2009 г.) экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир ГОРБУЛИН и доктор политических наук Александр ЛИТВИНЕНКО.

По мнению экспертов, новые планы относительно Украины были озвучены в августовском заявлении российского президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА и в близком по содержанию развернутом выступлении депутата Государственной думы РФ Константина ЗАТУЛИНА в мае 2009 года. Специалисты считают, что у Кремля пока отсутствует детальный план достижения этой цели, и Россия готова действовать ситуативно.

«Речь идет не о разработанном плане действий, а именно о стратегических целях и задачах, направлениях и приоритетах. Текущие конкретные действия Москвы будут определяться ходом ситуации и в первую очередь реакцией Украины», - отмечают эксперты.

В.ГОРБУЛИН и А.ЛИТВИНЕНКО не исключают, что протекторат над Украиной не является конечной внешнеполитической целью Российской Федерации.

«Не исключено, что установление протектората может рассматриваться только как переходный этап для последующего территориального раздела Украины, вероятно на три части, согласно модели, обнародованной, скорее всего, российской разведкой в итальянском геополитическом журнале Limes», - допускают специалисты.

По словам экспертов, в Кремле осознают, что историческое «окно возможностей» относительно Украины для Москвы достаточно короткое и может закрыться уже где-то после 2015 года, после становления нового поколения украинских элит. Также не исключен вариант, что фактическое безразличие США, Великобритании и других стран ЕС к Восточно-Центральной Европе, делает возможным использование Москвой разных, в том числе и грубым средств, уже за два-три года изменится на более пристальное внимание.

“Следовательно, «наступление на Киев» развернется уже в ближайшее время и будет решительным и беспощадным», - прогнозируют эксперты.

В.ГОРБУЛИН и А.ЛИТВИНЕНКО считают, что надо немедленно возобновить политическую стабильность на основе элитного и общественного консенсуса относительно европейского пути развития Украины, возобновить эффективность государственной власти, реформировать Вооруженные силы, создать эффективную разведку и контрразведку, активизировать информационную кампанию, направленную как на население Украины, так и на Россию, другие страны СНГ и Европы. Также, по словам экспертов, необходимо изменить внешнюю политику. Она должна обрести “большую тактическую гибкость». По словам экспертов, в отношениях с РФ следует акцентировать внимание не на разногласиях, а на конкретных рабочих вопросах; в отношениях с США следует обеспечить перенос акцента с публичного и официального на рабочий уровень, в первую очередь в сфере безопасности.

Ключевым направлением во взаимодействии с ЕС должны стать не требования открыть перспективу членства, а практическое участие в реализации Восточного партнерства. В.ГОРБУЛИН и А.ЛИТВИНЕНКО отмечают, что необходимо инициировать созыв международной конференции для подготовки договора о гарантиях безопасности Украины, которая должна заменить Будапештский меморандум декабря 1994 года.