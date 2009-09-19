Тимошенко поставила Кабмину еще одну приоритетную задачу
В связи с Днем изобретателя...
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила всех научных работников, инженеров, изобретателей и рационализаторов с профессиональным праздником – Днем изобретателя и рационализатора. Текст поздравления размещен на Правительственном портале.
“Вы являетесь бесценным достоянием украинского народа”, - подчеркивается в приветствии.
Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что “разрешение проблемы надлежащего обеспечения охраны интеллектуальной собственности в Украине сегодня является приоритетной задачей правительства”.
По ее словам, чтобы занимать достойное место среди развитых стран мира, нужно “мобилизовать интеллектуальный и творческий потенциал нации и совместными усилиями создать надлежащие европейские условия жизни для наших соотечественников”.
Ю.ТИМОШЕНКО пожелала ученым счастья и крепкого здоровья, творческого вдохновения, взвешенных профессиональных решений для дальнейшего обогащения научно-технологического и культурного наследия нашего государства.