Тимошенко поставила Кабмину еще одну приоритетную задачу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила всех научных работников, инженеров, изобретателей и рационализаторов с профессиональным праздником – Днем изобретателя и рационализатора. Текст поздравления размещен на Правительственном портале.

“Вы являетесь бесценным достоянием украинского народа”, - подчеркивается в приветствии.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что “разрешение проблемы надлежащего обеспечения охраны интеллектуальной собственности в Украине сегодня является приоритетной задачей правительства”.

По ее словам, чтобы занимать достойное место среди развитых стран мира, нужно “мобилизовать интеллектуальный и творческий потенциал нации и совместными усилиями создать надлежащие европейские условия жизни для наших соотечественников”.

Ю.ТИМОШЕНКО пожелала ученым счастья и крепкого здоровья, творческого вдохновения, взвешенных профессиональных решений для дальнейшего обогащения научно-технологического и культурного наследия нашего государства.