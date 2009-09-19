Литвин откроет памятник деруну
10:59, 19 сентября 2009Политика
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Спикер едет в Житомирскую область
19 сентября 2009 года председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН будет находиться с рабочей поездкой в Житомирской области (г. Коростень).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, В.ЛИТВИН примет участие в торжественном собрании по случаю открытия Второго международного фестиваля дерунов и в открытии памятника деруну.
Председатель Верховной Рады Украины также примет участие в пресс-конференции для представителей СМИ и пообщается с жителями и гостями города.
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