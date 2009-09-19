Тимошенко считает себя премьером от Бога

Премьер Юлия Тимошенко считает, что она Божьей волей стала премьером в период кризиса.

Об этом она заявила в эфире Днепропетровской телекомпании.

Ведущий спросил Тимошенко, не жалеет ли она об избрании премьером, потому что ее родная тетка Антонина Ульяхина назвала это "каторжной работой".

"Любой премьер не хотел бы быть в должности в ходе такой сокрушительной кризиса. Мне, как нормальному человеку трудно держать штурвал, когда каждый крутит его куда хочет", - сказала Тимошенко.

"Но я думаю - это не случайность, что наша немногочисленная команда пришла к власти в этот период, ибо существуют слова: "Господь не по силам креста не дает", - отметила премьер.

"Я думаю, что я должна была оказаться в это время в этом месте и с этими испытаниями", - считает она.

Тимошенко сказала, что "работа шахтеров каторжная, но все равно существуют целые династии шахтеров".

Поэтому, по словам премьера, она не боится своей "чрезвычайно сложной работы".

Украинская правда