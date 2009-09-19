Луценко о прокуратуре, Конституции и разноцветных кроликах
"У нас сегодня удивительная ситуация"
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что прокуратура не должна заниматься досудебными расследованиями уголовных дел.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал вчера на пресс-конференции в Донецке.
По словам министра, сейчас в стране «наибольшего реформирования требует досудебное следствие - украинская Конституция даже в варианте 1996 года не предусматривает наделение Генпрокуратуры функцией ведения досудебного следствия, но переходные положения позволяют ее до сих пор иметь, что резко контрастирует с европейскими нормативами».
Министр напомнил, что в абсолютном большинстве европейских стран прокуратура только контролирует полицию, но не уполномочена вести досудебное следствие.
«У нас эта проблема давняя и, к сожалению, решать ее не собираются. Поэтому для меня было бы очевидным, что нужно было бы изменить эту ситуацию и привести к европейским нормам эту часть, - объяснил Ю. ЛУЦЕНКО. - Милиция должна выявлять преступления, расследовать их, какими бы они не были – должностными, не должностными, затем доводить до конца дело, передавать в прокуратуру, они должны предъявлять обвинения и дальше – суд».
Глава МВД не отрицает, что все действия милиции должны находиться под строгим контролем прокуратуры. «Причем прокуратура может объективно и независимо производить контроль над действиями милиции на всех этапах оперативной, следственной, розыскной работы и т. д.», - отметил он. «У нас же сегодня удивительная ситуация - те, кто расследует, за собой и контролирует. Конечно, это не добавляет ни эффективности, ни законности», - посетовал Ю.ЛУЦЕНКО.
Однако, критикуя несовершенство положений действующей Конституции, он отметил, что не намерен вносить свои предложения в проект Конституции, предложенный Президентом Виктором ЮЩЕНКО. По убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, «конституция Президента не имеет ни малейшего шанса на прохождение; с моей точки зрения, вариантов Конституции расплодилось уже как разноцветных кроликов на бигбордах, поэтому плодить очередные изменения для нереальных документов вряд ли стоит».