Луценко о прокуратуре, Конституции и разноцветных кроликах

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что прокуратура не должна заниматься досудебными расследованиями уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал вчера на пресс-конференции в Донецке.

По словам министра, сейчас в стране «наибольшего реформирования требует досудебное следствие - украинская Конституция даже в варианте 1996 года не предусматривает наделение Генпрокуратуры функцией ведения досудебного следствия, но переходные положения позволяют ее до сих пор иметь, что резко контрастирует с европейскими нормативами».

Министр напомнил, что в абсолютном большинстве европейских стран прокуратура только контролирует полицию, но не уполномочена вести досудебное следствие.

«У нас эта проблема давняя и, к сожалению, решать ее не собираются. Поэтому для меня было бы очевидным, что нужно было бы изменить эту ситуацию и привести к европейским нормам эту часть, - объяснил Ю. ЛУЦЕНКО. - Милиция должна выявлять преступления, расследовать их, какими бы они не были – должностными, не должностными, затем доводить до конца дело, передавать в прокуратуру, они должны предъявлять обвинения и дальше – суд».

Глава МВД не отрицает, что все действия милиции должны находиться под строгим контролем прокуратуры. «Причем прокуратура может объективно и независимо производить контроль над действиями милиции на всех этапах оперативной, следственной, розыскной работы и т. д.», - отметил он. «У нас же сегодня удивительная ситуация - те, кто расследует, за собой и контролирует. Конечно, это не добавляет ни эффективности, ни законности», - посетовал Ю.ЛУЦЕНКО.

Однако, критикуя несовершенство положений действующей Конституции, он отметил, что не намерен вносить свои предложения в проект Конституции, предложенный Президентом Виктором ЮЩЕНКО. По убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, «конституция Президента не имеет ни малейшего шанса на прохождение; с моей точки зрения, вариантов Конституции расплодилось уже как разноцветных кроликов на бигбордах, поэтому плодить очередные изменения для нереальных документов вряд ли стоит».