Тимошенко отметила, что и в дальнейшем будет защищать Савченко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что инициировала назначение бывшего заместителя председателя Нацбанка Александра САВЧЕНКО заместителем министра финансов, чтобы защитить его от репрессий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в прямом эфире Днепропетровской государственной телерадиокомпании.

По ее словам, А. САВЧЕНКО – опытный специалист и порядочный человек, который публично выступил против неверной политики относительно курса гривны, которую осуществляет НБУ.

Ю. ТИМОШЕНКО также отметила, что и в дальнейшем будет защищать А.САВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Кабмин назначил А.САВЧЕНКО заместителем министра финансов Украины.

Также на заседании правительства была введена дополнительная должность заместителя министра финансов, на которую и был назначен А.САВЧЕНКО.

А.САВЧЕНКО был уволен с должности заместителя председателя Национального банка Украины 15 сентября 2009 года по собственному желанию.

11 сентября А.САВЧЕНКО подал в отставку с занимаемой должности, по его словам, «в связи с несогласием с валютно-курсовой, монетарной и кредитной политикой, которая проводится руководством Национального банка Украины и ведет к дестабилизации валютного курса, падению валового внутреннего продукта, увеличению количества неплатежеспособных банков, миллиардным потерям сбережений населения и предприятий, а в конечном итоге – к беспрецедентному снижению жизненного уровня населения».

Согласно данным сайта Министерства экономики, на сегодня у министра финансов один первый заместитель – Игорь УМАНСКИЙ, а также 8 заместителей: Анатолий МЯРКОВСКИЙ, Валерий АЛЕШИН, Владимир МАТВИЙЧУК, Андрей КРАВЕЦ, Денис ФУДАШКИН, Николай ПОЛУДЕННЫЙ, Николай ГОЛЕВ и Александр САВЧЕНКО.