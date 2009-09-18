Литвин считает бюджет Тимошенко всего лишь «эскизом»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сомневается, что политические силы заинтересованы в принятии бюджета на 2010 год до президентских выборов.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

Он отметил, что «у меня есть большие сомнения, что сегодня нужен бюджет». «Одним бюджет не нужен, поскольку они думают, что будут выполнять свой бюджет, а другие говорят – мы выдержали весь необходимый ритуал, а нам не дают работать», - отметил В.ЛИТВИН.

Председатель ВР сообщил, что подписал график рассмотрения бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом. По его словам, на будущей неделе, в соответствии с законодательством Украины, должен быть представлен бюджет в Верховной Раде Украины. «Это и будет презентация», - добавил он.

По его словам, если парламент не примет решения и не поднимет вопрос о возвращении бюджета на доработку, то это будет означать, что «Верховная Рада Украины берет его к практической работе». В.ЛИТВИН отметил, что поданный правительством проект бюджета рассматривает «как эскиз в бюджет». Он отметил, что политические силы должны определиться относительно основных параметров бюджета – доходной и расходной части, относительно прироста экономики, прожиточного минимума, минимальной заработной платы и инфляции.

Он подчеркнул необходимость поиска общей позиции в данных вопросах и тогда станет понятно «что дальше делать с бюджетом, и какой должен быть бюджет». «Я убежден, что сегодня именно тот момент, когда надо говорить о бюджете для страны, а не для политиков и политического сезона», - подчеркнул В.ЛИТВИН.