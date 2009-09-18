Жвания: регионалам надо перестать играть в детский сад

Если представители Партии регионов разблокируют работу Верховной Рады Украины, то Госбюджет на 2010 год будет утвержден в сроки, предусмотренные действующим законодательством. Такое мнение выразил народный депутат Давид ЖВАНИЯ в эфире программы «Я так думаю» на “5-ом канале”, сообщает его пресс-служба.

«Регионалам нужно разблокировать парламентскую трибуну, перестать играть в детский сад», - подчеркнул он.

По словам депутата, в парламенте есть коалиция, а если есть 226 голосов, то бюджет будет воспринят парламентом и его проголосуют.

Д.ЖВАНИЯ отметил, что проект бюджета будет еще неоднократно обсуждаться, в него могут вноситься определенные правки: «Впереди - обсуждение в комитетах, дискуссии в сессионном зале, принятие в первом и втором чтениях».

Он призвал представителей Партии регионов не заниматься хулиганством, а соблюдать процедуру. «Если регионалы хотят, то пусть они критикуют бюджет, часами выступают с парламентской трибуны, не голосуют за него, но пусть дадут парламенту работать в нормальном режиме. Сейчас отдельные народные депутаты, блокируя трибуну, своими же руками уничтожают парламентаризм», - подчеркнул Д.ЖВАНИЯ.

Как сообщал УНИАН, в сентябре парламент не может работать, поскольку трибуну блокируют представители фракции Партии регионов, которые требуют принятия законопроекта о повышении минимальной зарплаты и пенсии.