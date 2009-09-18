Ющенко назначил кировоградского губернатора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Владимира МОВЧАНА председателем Кировоградской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе Президента, обнародованном на его официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины от 27 июня 2009 года освободил Василия МОЦНОГО от должности председателя Кировоградской облгосадминистрации за ненадлежащее выполнение требований статьи 119 Конституции Украины по обеспечению законности и правопорядка, соблюдению прав и свобод граждан.

Такое решение Президент принял после событий 16 июня в Кировоградской области. В тот день вследствие столкновения с на то время народным депутатом от БЮТ Виктором ЛОЗИНСКИМ, на то время прокурором Голованевского району Евгением ГОРБЕНКО и начальником милиции этого же района Михаилом КОВАЛЬСКИ на территории охотничьего хозяйства погиб местный житель - 53-летний Валерий Олийнык.

1 июля В.МОЦНЫЙ обжаловал указ Президента в Кировоградском окружном админсуде, поскольку считает свое освобождение политически мотивированным. В своем иске В. МОЦНЫЙ требует признать противоправным и отменить указ Президента, а также восстановить его в должности председателя Кировоградской облгосадминистрации.