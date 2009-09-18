Тимошенко говорит, что обязательно встретится с Путиным

Заседание комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-российской межгосударственной комиссии обязательно состоится, его дата будет определена с учетом удобного для обеих сторон времени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область, комментируя информацию СМИ о переносе визита российского премьера Владимира ПУТИНА в Украину.

«То, что оно (заседание – УНИАН) состоится, – это абсолютно точно. Мы сейчас определяем наиболее удобную для двух правительств дату», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она отметила, что заседание обязательно пройдет под председательством премьер-министров двух стран.

Как сообщали СМИ, премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН перенес свой визит в Украину, анонсированный на октябрь.

Заявления о том, что В.ПУТИН посетит Украину в октябре, прозвучали 1 сентября в ходе совместной пресс-конференции премьеров двух стран по итогам их встречи в Гданьске (Польша).

Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИН пообещали, что проведут в Харькове заседание комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-российской межгосударственной комиссии. Планировалось, что на заседании экономического комитета будут рассматриваться вопросы сотрудничества не только в энергетической сфере и самолетостроении, но и вопросы в машиностроении и судостроении.