Ющенко требует у Тимошенко 500 миллионов на мост через Днепр

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства обеспечить финансирование построения автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье. «Без шумихи, без рекламы, без биг-бордов правительство обязано профинансировать в бюджете 2009 года 500 миллионов гривен на это строительство», – сказал глава государства во время рабочей поездки в Запорожье.

Как сообщили УНИАН в Главной служба информационной политики Секретариата Президента, соответствующая просьба Президента будет направлена в адрес правительства в ближайшее время.

Глава государства отметил, что данный объект имеет стратегическое общенациональное значение, следовательно, со стороны правительства должно быть продемонстрировано адекватное отношение, а не безразличие, которое проявляют сегодня ответственные за мост министерства.

В этом контексте В.ЮЩЕНКО констатировал, что понимает всю сложность ситуации с выполнением нереального бюджета текущего года. Он сообщил, что учитывая непростые финансовые обстоятельства, будет предлагать в бюджете следующего года вынести этот объект отдельной строкой. «Это единственная возможность иметь прямое бюджетное финансирование проекта. Если этой суммы не будет найдено в бюджете, на такую сумму будут выданы государственные гарантии и посредством такого механизма мы завершим строительство этого моста», - заверил В.ЮЩЕНКО, добавив, что построение данной магистрали – это единственный способ решить транспортную проблему для Запорожья.

В прошлом году на строительство моста при необходимости 600 млн. грн. из Госбюджета было профинансировано 350 млн. грн. В этом году при необходимости в 600 млн. грн. бюджетное финансирование еще меньше - 100 млн. грн. Потребность в финансировании на 2010 год оценивается в 750 млн. грн.

Проблема строительства автотранспортной магистрали через р.Днепр в г. Запорожье существует уже свыше двух десятилетий, с каждым годом она обостряется. Два существующих автотранспортных перехода через р.Днепр в Запорожье находятся в крайне неудовлетворительном состоянии и значительно перегружены транспортными потоками. С целью комплексного решения проблемы транспортного коридора через г.Запорожье и приближения к международным стандартам условий перевозки пассажиров и грузов, расширения сети автомобильного назначения, обеспечения надлежащего жизненного уровня населения областного центра начата реализация проекта строительства автотранспортной магистрали через г.Днепр, что предусматривает строительство двух мостов (660 метров, через р.Старый Днепр и 340 метров мостов через р.Днепр).

Автотранспортная магистраль через р.Днепр в г. Запорожье состоит из 27 искусственных сооружений, а именно: вантового моста через реку Днепр длиной 660 метров, стального арочного моста через реку Старый Днепр – 340 метров, железобетонных, стальных и стальной железобетонных эстакад, путепроводов и др. Общая протяжность автомагистрали 9,1 километра, предусматривает 6 полос движения. Общая сметная стоимость строительства новой автотранспортной магистрали через р.Днепр составляет 1903,6 млн. грн.

На протяжении 2001-2007 гг. на проектирование и начало строительства автотранспортной магистрали через р.Днепр в г. Запорожье направлено свыше 506,2 млн. грн., из которых за счет государственного бюджета почти 502,2 млн. грн. (99,2% общего объема).

Недостаточный объем финансирования работ по строительству объекта в предыдущие годы приводит к удлинению срока строительства, вследствие чего динамика стоимости строительства имеет тенденцию к увеличению, а эффективность капитальных вложений, предоставленных государством, уменьшается. В настоящее время стоимость строительно-монтажных работ увеличилась и составляет 4931 млн. грн.

Предусмотренные государственным бюджетом Украины на 2008 год средства в сумме 350 млн. грн. освоены в полном объеме. По технологии строительства 2008 год должен был стать решающим. Необходимо было перейти в новый технологический этап строительства - заказ специальных металлоконструкций проезжей части моста через основное русло, изготовление специального устройства грузоподъемностью 1200 тонн для монтажа мостовых балок и заказа вантовых канатов (срок изготовления которых составляет больше одного года).

С этой целью необходимо было увеличить объем финансирования из Государственного бюджета на 250 млн. грн. С учетом недофинансированного объема за предыдущие годы, потребность в государственных средствах на 2008 год составляла 600 млн. грн. Но вышеупомянутый вопрос не был решен положительно.

Определенная Государственным бюджетом Украины на 2009 год сумма средств для строительства этой автомагистрали - 100 млн. грн. - поступила в полном объеме.

Объект находится на той стадии, когда остановка строительства невозможна как по техническим, так и экономическим причинам. Временное сокращение финансирования такого масштабного объекта приведет к очень значительным финансовым потерям и социальным последствиям.