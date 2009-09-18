Литвин обещает модифицировать лозунг «Стране нужен Литвин»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что на президентских выборах проголосовал бы против всех.

Об этом он сказал в интервью журналу «Профиль», отвечая на вопрос, за кого бы он голосовал, если б сам не шел на выборы.

При этом спикер отметил, что обязательно пришел бы на выборы. «Это опасная тенденция – если много людей не придет, будет вброс бюллетеней», - считает он.

Председатель ВР сообщил, что его лозунг «Стране нужен Литвин» будет на этой президентской кампании модифицирован: «Стране нужен только Литвин». По его словам, все основные кандидаты уже пробовали себя в роли руководителей государства. «Наверное, хватит… Если люди подумают на пару шагов вперед, они этот лозунг воспримут как руководство к действию», - подчеркнул он.

Говоря о том, как он будет вести свою избирательную кампанию, В.ЛИТВИН отметил, что не будет действовать «по принципу «Все свиньи, а я весь в белом» – в такой стране нет перспективы».

По словам спикера, он исходит из необходимости говорить о том, что происходит в стране и что надо сделать. «Это очень сложно. Ведь людей поставили на рельсы примитива: они должны видеть зрелище и смаковать, кто с кем спит и с кем ссорится, чтобы вызвать низменные чувства и все решать на уровне инстинктов. Это может быть трагедией для страны. Моя политика – дойти до каждого человека, знать его проблемы. Это, по сути дела, сложнейшая задача, но решаемая», - отметил руководитель парламента.

По его словам, каждый человек должен почувствовать себя личностью. Понять, что его уважают, что он интересен. «Для этого я, в частности, и работаю среди людей. Избегаю встреч с главами областей – еду в села и райцентры. Именно там люди неизбалованы визитами, предвыборными концертами и обещаниями. Перед толпой можно бросать только лозунги», - отметил В.ЛИТВИН.

«А когда ты стоишь на ступеньках дома культуры и смотришь в глаза людям, то они понимают, что их вопрос получит ответ. Сначала на таких встречах все одновременно кричат, ибо люди получают возможность выкричаться. Чтобы успокоить, я им говорю: «Вот вы критикуете Раду, а ведете себя так же». Затем идут вопросы, обращения, жалобы… Я отвечаю каждому», - добавил спикер.